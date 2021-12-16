Стопами Усика. Український боксер готовий битися з Гассієвим у Москві

Український супертяж Владислав Сіренко розповів про свої плани провести поєдинок проти російського боксера Мурата Гассієва

Владислав Сіренко VS Мурат Гассієв / Фото: Колаж: Сьогодні

Тренер непереможного українця Алі Башир раніше заявив, що планує провести бій Влада з Гассієвим і не сумнівається у перемозі свого підопічного

У свою чергу, Сіренко заради цього поєдинку готовий їхати куди завгодно, навіть до Москви.

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"Думаю що мій бій з Гассієвим був би дуже цікавим. Я знаю, що він боєць, що важко б'є, тому, якби ми будували тактику ведення бою з Гассієвим, то я думаю, що більше працював би другим номером. Я не працював би у його манері. Думаю, що шанси на такий бій є. Це було б круто. Якби це була правильна пропозиція, то думаю, що могли б поїхати боксувати у них", – сказав Сіренко в інтерв'ю Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Мурат Гассієв VS Владислав Сіренко / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що зараз Сіренко готується до поєдинку проти свого співвітчизника Андрія Руденка, який відбудеться 18 грудня у Броварах в андеркарті бою Берінчик – Чанієв.

Владислав Сіренко vs Андрій Руденко / Фото: Колаж: Сьогодні

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А 25 грудня Мурат Гассієв мав зустрітися з Андрієм Руденком у Сочі, але через пошкодження росіянина поєдинок зірвався.

Додамо, що у липні 2018 року Олександр Усик переміг Мурата Гассієва у бою за звання абсолютного чемпіона світу на "Олімпійському" у Москві. Тоді обидва боксери виступали у крузервейті.