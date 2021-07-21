Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Перебоксує на класі: непереможний українець впевнений в перемозі Усика над Джошуа

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 липня, 09:57
Копіювати лінк
Олександру Усику під силу перемогти Ентоні Джошуа. Так вважає український боксер Олег Малиновський. Він назвав сильні сторони українця
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

Олександр Усик і Ентоні Джошуа офіційно зустрінуться 25 вересня в Лондоні. Непереможний українець Малиновський виділив три фактори, які допоможуть Усику здолати чемпіона:

  • Використовувати свою швидкість. Потрібно зробити акцент на швидкості, рухливості і пересуваннях в цілому.
  • Бити якомога більше. Усику необхідно зробити акцент на великій кількості ударів. Він завжди їх викидає багато, а зараз це буде його перевагою.
  • Не застоюватися. Усику потрібно постійно підходити-відходити, працювати на своїй дистанції.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

Малиновський впевнений, що Усик набагато сильніше Джошуа і легко перебоксує британця просто на класі.

"Я вважаю, що бій Усик – Джошуа буде цікавим і видовищним поєдинком для глядачів. Тим більше для тих уболівальників, які розбираються в боксі. Думаю, що Саша просто перебоксує Джошуа на класі. Він на голову вище", – додав Малиновський в інтерв'ю Tribuna.

До речі, раніше з'явилася інформація, що Джошуа так просто не віддасть Усику пояса. Стали відомі деталі контракту. Історія буде мати продовження, якщо переможе український боксер.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти