Відправить спати раніше. Промоутер Ф'юрі назвав переможця битви Усик – Джошуа

Промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Френк Воррен поділився своїми прогнозами напередодні реваншу Усик – Джошуа. До речі, російський боксер похвалився, як йому легко боксувалося з українцем.

На думку Френка Воррена, поєдинок у Джідді завершиться достроковою перемогою Усика.

"Мене дуже здивувало, як легко Усик впорався з Джошуа у першому бою. Олександр боксував так, як йому казали, і не намагався нокаутувати Джошуа.

Але під час бою було кілька моментів, зокрема в останньому раунді, коли Усик міг його зупинити.

Я думаю, що цього разу Усик зупинить Джошуа. Це не такий реванш, як з Енді Руїсом, який готувався у своїй коморі. Олександр – досконалий атлет, він старанно тренується у таборі, серйозно підходить до цього бою.

Тож у Джошуа буде багато клопоту. Не забувайте, що цього разу у нього немає переваги домашніх стін", – сказав Воррен в інтерв'ю Boxing Social.