Відірве голову: Джойс показав, як знищить Усика

Британський боксер Джо Джойс вже почав підготовку до бою з Олександром Усиком. Про цей поєдинок раніше повідомив промоутер Френк Воррен.

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Джойс провів незвичайне тренування на снігу. Боксер зліпив сніговика, а потім нокаутував його потужним ударом, уявляючи перед собою майбутнього суперника.

Днями Джойс на машині показав, що зробить з Усиком.

Нагадаємо, що бій Усик – Джойс ще офіційно не підтверджений. Однак WBO пропонує боксерам побитися за тимчасовий титул. А потім вже буде бій за повноцінний пояс з переможцем протистояння Ентоні Джошуа – Тайсон Ф'юрі.

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На професійному рингу у Джо Джойса 12 перемог (11 – нокаутом). У Олександра Усика 18 перемог (13 – нокаутом).

Цікаво, що вже з'явилися котирування на потенційний поєдинок. Фаворитом букмекери називають українця. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на перемогу Джойса – 2.87, на нічию – 21.0.

Отже, ймовірність результатів оцінюється таким чином: 65 відсотків – перемога Усика, 4 відсотка – нічия, 31 відсоток – перемога Джойса.

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Усик вітає з Різдвом-2021 Відео: Instagram

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