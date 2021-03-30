Він же не дихає! Скандаліст Редкач показав незвичайні вміння

Український боксер в США готується до наступного бою в професіоналах

В середині квітня в ринг вийде найскандальніший український боксер Іван Редкач, який живе в США. Нещодавно Редкач отримав в суперники фіналіста Суперсеріі. 35-річний уродженець Сумської області вже щосили готується до зустрічі з американцем Реджіс Прогрейсом.

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Сьогодні вранці за київським часом Іван на сторінці в Instagram похвалився своїми тренуваннями. Зокрема, здивував, що може досить довго не дихати під водою. Боксер показав відео з басейну, стверджуючи, що будь-які бар'єри можна долати.

Крім того, Редкач продемонстрував і відмінні навички гімнаста, вправляючись на кільцях.

І при цьому Ваня не забув потренувати свої основні вміння. Якщо вірити підпису під відео, то в боксерському залі він провів 16 раундів.

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Нагадаємо, на професіональному ринзі в українця 23 перемоги (18 – нокаутом) при п'яти поразках. Поки що йому не вдавалося підібратися до бою за звання чемпіона світу.

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Дивіться, як Редкач та Прогрейс провели незвичайну дуель поглядів:

Іван Редкач і Реджийс Прогрейс – дуель поглядів

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