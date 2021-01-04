"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версію

Український боксер Іван Редкач, який живе в США, продовжує розбурхувати публіку. 34-річний уродженець Сумської області висловився на політичну тему, а саме – про повернення Криму під юрисдикцію України.

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Тим часом експерт пояснив поведінку скандального Редкача: "Він – чемпіон язика".

Редкач опублікував фотографію 2015 року з відвідування тодішнім віцепрезидентом США Джо Байденом Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Іван переконаний, що новообраний президент Байден допоможе Україні:

"Ось хто поверне Крим Україні за гроші платників податків у США. Зеленський чітко сказав: Крим і Донецьк, переведіть годинник на український час. Слава Україні".

Також боксер напередодні православного Різдва зважився на благородний жест:

"Напередодні Різдва я хочу зробити маленькі подарунки 10 багатодітним сім'ям. Відзначте багатодітні сім'ї, і 10 з них отримають подарунок – $50 кожній".

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При цьому, виявляється, Редкач займається бізнесом в соцмережах і пропонує свої послуги.

Читайте про те, що Редкач жорстко потролив Ломаченка щодо марихуани.

Дивіться звернення Зеленського до кримчан:

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