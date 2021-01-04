"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версію

Український боксер Іван Редкач, який живе в США, продовжує розбурхувати публіку. 34-річний уродженець Сумської області висловився на політичну тему, а саме – про повернення Криму під юрисдикцію України.
Тим часом експерт пояснив поведінку скандального Редкача: "Він – чемпіон язика".
Редкач опублікував фотографію 2015 року з відвідування тодішнім віцепрезидентом США Джо Байденом Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Іван переконаний, що новообраний президент Байден допоможе Україні:
"Ось хто поверне Крим Україні за гроші платників податків у США. Зеленський чітко сказав: Крим і Донецьк, переведіть годинник на український час. Слава Україні".
Також боксер напередодні православного Різдва зважився на благородний жест:
"Напередодні Різдва я хочу зробити маленькі подарунки 10 багатодітним сім'ям. Відзначте багатодітні сім'ї, і 10 з них отримають подарунок – $50 кожній".
При цьому, виявляється, Редкач займається бізнесом в соцмережах і пропонує свої послуги.
Читайте про те, що Редкач жорстко потролив Ломаченка щодо марихуани.
Дивіться звернення Зеленського до кримчан:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк