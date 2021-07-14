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Він не потонув. Стала відома причина смерті сина легенди боксу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 липня, 09:06
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Поліція Дубая заявила, що боксер Себастьян Юбенк помер від обширного серцевого нападу, а не потонув, як усі вважали спочатку
Себастьян Юбенк і Сальма Абделаті
Себастьян Юбенк і Сальма Абделаті

Минулого тижня стало відомо про смерть британського боксера Себастьяна Юбенка. Тоді повідомлялося, що спортсмен потонув під час відпочинку в Дубаї за кілька днів до свого 30-річчя.

Але тепер стала відома справжня причина смерті Юбенка. "Поліція Дубая заявила, що Себастьян трагічно помер від обширного серцевого нападу, перебуваючи в морі. Ймовірно, його не можна було б врятувати, навіть якби він був поза водою.

Знайдені докази раніше існуючого серцевого захворювання, про яке ми всі не знали" , – сказала вдова Сальма Абделаті.

Себастьян провів на професійному рингу два бої і обидва виграв, перш ніж перейти в ММА, де встиг провести лише один бій. У нього залишилася дружина Сальма і син Рахім, що з'явився на світ лише місяць тому.

В тренді

Всього у Кріса Юбенка-старшого було чотири дитини – Кріс Юбенк-молодший, Себастьян, Емілі і Йосип.

Кріс Юбенк-старший виступав у середній, другий середньої, напівважкій і першій важкій вагових категоріях. Він був чемпіоном світу за версією WBO в середній вазі і другій середній вазі. За свою кар'єру здобув 45 перемог і зазнав п'ять поразок, при цьому, він не програвав протягом перших 10 років в профі.

Раніше ми писали, що коронавірус вбив колишнього чемпіона світу з боксу. Улюблений боєць президента помер у швидкій . Колишній чемпіон світу з ПАР в першій напівлегкій вазі 49-річний Лехлохоноло Ледваба не доїхав навіть до лікарні.

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