Він може піти! Скандальний боксер пророкує кінець кар'єри Джошуа після бою з Усиком

Девід Хей вважає, що Ентоні нічого робити у професійному боксі у разі повторної поразки від українця

Девід Хей прокоментував бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком

Нещодавно стали відомі дата та місце поєдинку між Усиком та Джошуа. Англієць має намір взяти реванш за поразку у вересні минулого року, коли українець відібрав у нього пояси WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Повторна поразка AJ може серйозно позначитися на його кар'єрі. Принаймні у цьому впевнений інший британський скандальний боксер Девід Хей, який свого часу програв Володимиру Кличку.

Реклама

"Якщо Джошуа знову програє, я не впевнений, що він захоче залишатися. Він може піти, якщо зрозуміє, що він тут далеко не найкращий. Ентоні вже знає, чого чекати від Усика. Якщо навіть у такій ситуації він знову програє, то йому, можливо, нема чого тут робити. У нього завжди настрій переможця. Я не знаю, що йому робити в боксі далі у разі нової поразки".

Читайте також: Легендарний боксер назвав найнебезпечнішого суперника для Усика

За свою кар'єру Джошуа виграв 24 зі своїх 26 боїв. А ось українець перемагав у всіх 19 поєдинках на професійному рівні. При цьому букмекери вважають Усика фаворитом бою проти Джошуа.