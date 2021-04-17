Кривдник Ломаченка в футболці мафіозі заглянув супернику в очі і сказав йому теплі слова

Американець Теофімо Лопес і австралієць Джордж Камбосос провели дуель поглядів перед поєдинком, запланованим на 5 червня 2021 року в Майамі

Чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес нарешті визначився з датою і суперником на наступний поєдинок. Як відомо, Лопес остаточно відшив Ломаченка з реваншем. 23-річний американець точно зустрінеться з 27-річним австралійцем Джорджем Камбососом. Власне, про це говорили і раніше, але тепер хлопці офіційно назвали дату і провели дуель поглядів.

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Непереможні боксери вийдуть на ринг в Майамі 5 червня. На кону будуть стояти чемпіонські пояси за версіями трьох з чотирьох найвпливовіших боксерських організацій: WBO, WBA, IBF. І якщо раніше Лопес і Камбосос досить шанобливо відгукувалися друг про одного, то на дуелі поглядів проявляли агресивність.

До рукопашної справа не дійшла, але теплими словами вони обмінялися. При цьому Джордж відчув себе переможцем після того, як Теофімо, який прийшов на зустріч в футболці з зображенням дона Карлеоне з культового фільму "Хрещений батько", першим відвів погляд убік.

На професіональному ринзі у Лопеса 16 перемог (12 – дострокових), у Камбососа – 19 (10).

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Раніше кат Ломаченка надів футболку з тризубом і прокричав "Слава Україні!"

Згадаймо, як Теофімо з гумором здавав тест на коронавірус:

Теофімо Лопес, тест на коронавірус Відео: Top Rank Instagram

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