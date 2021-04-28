Леннокс Льюїс повертається. Кличко, ти в курсі?

Бій двох колишніх чемпіонів світу з боксу в суперважкій вазі Майка Тайсона і Леннокса Льюїса може пройти у вересні

Льюїс vs Тайсон

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі 54-річний Майк Тайсон сьогодні приголомшив сенсаційною новиною. Він проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона 55-річного Леннокса Льюїса!

"Я битимуся з Ленноксом Льюїсом. Вересень", – наводить слова Тайсона TMZ .

Через 19 років

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У червні 2002 року Майк Тайсон і Леннокс Льюїс уже боксували. Той поєдинок завершився у восьмому раунді перемогою британця технічним нокаутом.

Тайсон – Холіфілд

Майк Тайсон збирався провести третій бій проти Евандера Холіфілда. Навіть попередню дату вибрали – 29 травня. Але не домовилися. Тепер Холіфілд зустрінеться з Кевіном Макбрайдом.

Нагадаємо, що боксери билися двічі – в 1996 і 1997 роках. У першому бою Тайсон програв технічним нокаутом в 11-му раунді, у другому Майка дискваліфікували за те, що відкусив частину вуха Евандера. Тайсон залишився без чемпіонського поясу, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу.

Льюїс – Кличко

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Найбільше на світі хотів провести реванш з Ленноксом Льюїсом Віталій Кличко. 2003 року українець програв британцеві технічним нокаутом через розсічення. Але бій був настільки конкурентним, що всі чекали реванш. Проте Леннокс завершив кар'єру. Відтоді розмови про другий поєдинок Кличка і Льюїса не вщухали. Якщо Льюїс таки повернеться, це шанс Віталія.