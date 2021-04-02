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Нокаутер з дивізіону Усика вирубав чергову жертву: відео убивчого удару лівою

2 квітня, 20:22

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Можна було б захоплюватися подвигами Стенлі Райта, якби не рівень його суперників

У США набирає хід перспективний боксер Стенлі Райт. На рахунку 30-річного боксера вже вісім перемог на професійному рингу. Напередодні він легко розібрався з Ентоні Вільямсом, нокаутувавши його ефектним хуком з лівої.

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Це була шоста перемога нокаутом в кар'єрі Стенлі. Втім, захоплюватися статистикою Райта поки зарано, адже кожен з його суперників на момент бою мав більше поразок ніж перемог, а чотири з них і зовсім були дебютантами.

Дивіться яскраві нокаути:

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бокс нокаут відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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