Нокаутер з дивізіону Усика вирубав чергову жертву: відео убивчого удару лівою

У США набирає хід перспективний боксер Стенлі Райт. На рахунку 30-річного боксера вже вісім перемог на професійному рингу. Напередодні він легко розібрався з Ентоні Вільямсом, нокаутувавши його ефектним хуком з лівої.
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Це була шоста перемога нокаутом в кар'єрі Стенлі. Втім, захоплюватися статистикою Райта поки зарано, адже кожен з його суперників на момент бою мав більше поразок ніж перемог, а чотири з них і зовсім були дебютантами.
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