Нокаут від Бізона! Спаринг-партнер Усика завалив бразильця (відео)

32-річний Дмитро Безус із Сєвєродонецька виграв свій восьмий бій на професійному рингу, нокаутувавши на вечорі боксу у Ризі 39-річного бразильця Марселу Насіменту.
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Насіменту на прізвисько Центуріон протримався проти українця, відомого на прізвисько Бізон, менше двох раундів.
Безус струсонув бразильця правим прямим, а потім добив його, відправивши під канати рингу.
Насіменту, хитаючись, зумів піднятися, але рефері не дав бою продовжитись, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.
Для бразильця це 22-а поразка за 18-ти перемог. Для непереможного українця – четвертий виграш нокаутом.
Зазначимо, що зріст Безуса – два метри, вага 126 кг. До переходу в бокс 2019 року, він виграв чимало титулів у кікбоксингу, що робить його схожим на Віталія Кличка.
Минулої осені Безус був спаринг-партнером Олександра Усика перед переможним для останнього поєдинком із Ентоні Джошуа.
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