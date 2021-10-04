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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Ніяких йо**них ігор": Жан Беленюк подає приклад дітям

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 жовтня, 17:48
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Олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк процитував в соцмережах матірну пісню казахстанського репера, чим обурив своїх шанувальників
Беленюк захоплюється творчістю Скриптоніта
Беленюк захоплюється творчістю Скриптоніта

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 і народний депутат України Жан Беленюк заматюкався в соцмережах.

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"У мене була мрія і ніяких йо@@них ігор. Я всього лише хотів втілити її", – процитував Жан казахстанського виконавця Скриптоніта.

Додавши свою фотографію з олімпійською нагородою.

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З 130 тисяч підписників Беленюка в Instagram навряд чи для багатьох знайома творчість Аділя Оралбековича Жалелова (Скриптоніта), тому цитата з пісні сприймається, як пряма мова чемпіона.

"Не соромно лаятися?" – запитують борця його підписники.

І правда, не соромно писати матом олімпійському чемпіону та народному депутату? Який приклад він подає дітям? Як виглядає в очах виборців?

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Хоча, така манера розмовляти притаманна борцю: Трясця твоєї матері! Беленюк показав відео, як отримав травму перед Олімпіадою.

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