"Ніяких йо**них ігор": Жан Беленюк подає приклад дітям

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 і народний депутат України Жан Беленюк заматюкався в соцмережах.
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"У мене була мрія і ніяких йо@@них ігор. Я всього лише хотів втілити її", – процитував Жан казахстанського виконавця Скриптоніта.
Додавши свою фотографію з олімпійською нагородою.
З 130 тисяч підписників Беленюка в Instagram навряд чи для багатьох знайома творчість Аділя Оралбековича Жалелова (Скриптоніта), тому цитата з пісні сприймається, як пряма мова чемпіона.
"Не соромно лаятися?" – запитують борця його підписники.
І правда, не соромно писати матом олімпійському чемпіону та народному депутату? Який приклад він подає дітям? Як виглядає в очах виборців?
Хоча, така манера розмовляти притаманна борцю: Трясця твоєї матері! Беленюк показав відео, як отримав травму перед Олімпіадою.