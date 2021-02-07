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Некролог. Леон Спінкс – бродяга, який побив Мухаммеда Алі

7 лютого, 09:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Знаменитий боксер помер в 67 років

У віці 67 років помер знаменитий американський боксер, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC і WBA Леон Спінкс.

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Протягом останніх п'яти років Спінкс боровся з раком простати. В останні хвилини життя поруч з ним була дружина Бренда, про це повідомляє портал BoxingScene.

Леон Спінкс народився 11 липня 1953 року в Сент-Луїсі. Ріс без батька, страждав від недоїдання. Для самооборони в 13 років записався в секцію боксу . Кинув школу в 10 класі і пішов бродяжити.

У 20 років Леон взявся за розум і завербувався в армію. Там він відновив боксерські тренування і добився приголомшливих результатів. У 1975 році Спінкс брав участь в Панамериканських іграх і завоював срібну медаль. А через рік став олімпійським чемпіоном!

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Після цього Леон звільнився з армії США і прийняв рішення зайнятися професійною боксерською кар'єрою.

Уже в своєму восьмому поєдинку на профі-рингу Леон Спінкс вийшов проти легендарного Мухаммеда Алі. І сенсація! Переміг Спінкс рішенням суддів.

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Через півроку відбувся реванш і тут вже переміг Алі.

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Проблеми з алкоголем не дали можливості Спінксу досягти ще більшого в спорті.

  • Всього Спінкс провів 46 боїв, на його рахунку 26 перемог, 17 поразок і 3 нічиї.

У 1981 році боксер був пограбований і побитий в Детройті. У нього відібрали всі цінні речі, одяг і золоті зубні протези.

А після завершення кар'єри Спінкс почав відчувати проблеми з грошима і змушений був займатися низькокваліфікованою працею. В кінці 1990-х він кілька разів був притягнутий до кримінальної відповідальності за дрібні правопорушення, розлучився з другою дружиною. У нього почалися проблеми зі здоров'ям і він був змушений вести спосіб життя бродяги, періодично проживаючи в притулках для бездомних в Сент-Луїсі.

В середині 2000-х він познайомився з Брендою Глура, яка незабаром стала його третьою дружиною і переїхав з нею в місто Колумбус, штат Небраска, де працював прибиральником і вантажником, але через ознаки деменції він незабаром був змушений кинути роботу і переїхати з дружиною в місто Хендерсон, штат Невада.

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