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Не знаю, чому люди так люблять Усика: російський боксер не розуміє народної слави українця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
30 листопада, 21:24
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Колишній російський боксер Олександр Повєткін висловив свою думку про українського чемпіона світу Олександра Усика і розповів, наскільки був близький їхній очний поєдинок
Повєткін не знає, чому Усика люблять фанати
Повєткін не знає, чому Усика люблять фанати

У Мережі довго ширилися чутки про ймовірний поєдинок між Повєткіним та Усиком, але в результаті "Російський витязь" пішов на пенсію після поразки від Ділліана Вайта нокаутом.

Читайте також: Усик VS Ф'юрі: за кого вболіватимуть у Росії

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Журналісти чомусь сказали, що в Росії з активних боксерів найпопулярнішим є Олександр Усик, на що Повєткін поправив їх, що той є українцем.

"Особисто я не знаю, чи міг відбутися наш бій з Усиком. З Олександром у нас хороші стосунки. Я вважаю, що він хороший, сильний боксер. Щодо того, щоб побоксувати – я такого особисто не знаю", – зізнався Повєткін в ефірі YouTube-каналу "Ушатайка".

Також його запитали, через що Усик такий популярний не тільки у світі, а й, зокрема, у Росії.

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"Не знаю. Напевно, через його простоту. Нормальний, хороший хлопець", – відповів колишній суперник Володимира Кличка.

Раніше ми писали, що у росіянина Повєткіна відбирають 6 мільйонів "пенсії" через скандал з допінгом. Американський промоутер Дон Кінг вимагав стягнути з Олександра Повєткіна велику суму компенсації за скасування бою проти Бермейна Стіверна.

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