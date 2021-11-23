Не чекав цього від Усика! Українець шокував зірку Китаю

38-річний китайський боксер Чжан Чжілей багато побачив на своєму шляху, здобувши "срібло" Олімпіади-2008 у Пекіні та вигравши 22 поєдинки на профі-рингу. Але ось чого він точно не чекав побачити, то це перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа
"Я ніколи не думав, що хтось із крузерів підніметься в суперважку вагу і переможе чемпіона світу. Цей бій багато чому мене навчив", – розповів Чжан Чжілей на прізвисько Великий вибух каналу Eat Sleep Boxing Repeat.
"Я стежу за Усиком ще з того часу, як він був аматором і виступав на Олімпіаді. Потім він перейшов у профі, став чемпіоном світу, піднявся у вазі і тепер переміг Ентоні Джошуа. Відмінний боєць, у Усика унікальний стиль", – додав непереможний Чжан Чжілей.
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Відзначимо, що реванш Усик – Джошуа має відбутися у березні-квітні.
Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.