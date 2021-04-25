Не збирається битися за копійки: потенційного суперника Усика не влаштовує гонорар

Джо Джойс не збирається виходити на ринг проти Олександра Усика за мізерні гроші. Британський суперважковаговик вважає, що вартий більшого гонорару, ніж 7 відсотків від загальної суми призових

Потенційний суперник Олександра Усика британець Джо Джойс розповів про складнощі з організацією бою проти українця. За словами боксера, проблема полягає в розподілі гонорарів за бій – британець хоче більше грошей.

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"Я чув про можливий розподіл гонорару. Я не погоджуся на 7 відсотків, ви приколюєтеся? Я чув, що його менеджер чи промоутер сказав, що Усик повинен отримати 93 відсотки. Це нісенітниця", – цитує Джойса Xsport.

Боксер зізнався, що вже почав підготовку до можливого бою проти Усика, але чекає, коли Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа підпишуть свій контракт. Очікується, що переможець бою Усик – Джойс битиметься з кращим з пари Ф'юрі – Джошуа, де розігруватиметься звання абсолютного чемпіонат світу в суперважкій вазі.

Раніше ми писали, що божевільні гонорари Ф'юрі і Джошуа на Сході перевищать очікування. Британські боксери за об'єднавчий чемпіонський бій у суперважкій вазі в 2021 році в Саудівській Аравії зароблять не менше 150 мільйонів доларів.

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