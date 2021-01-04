Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини боксу

"Не треба вмішувати в бокс ні релігію, ні політику": президент профі-боксу – про гучні скандали

4 січня, 15:12

Любомир Луканюк , Олексій Дишленко

Михайло Зав'ялов – про вибори Кремльова і спорт поза політикою

В кінці минулого року президентом Міжнародної федерації любительського боксу став росіянин з сумнівною репутацією Умар Кремльов. За чутками, під час виборів його підтримала Україна .

Реклама

"Для мене це удар. Кремльов завжди виступав проти України. Людина, яка мала кілька судимостей. Мабуть, має зв'язки з КДБ. Звичайно вирішують все гроші. Мені здається, що куплені всі голоси. Це все не добре для боксу, – коментує нам президент Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов. – Я 50 років в боксі, знаю і аматорський бокс. Я пропонував на посаду президента Серіка Конакбаєва з Казахстану. Дуже грамотний, кандидат наук. Непідкупний. Він правильно б вів справи. У мене багато друзів у Росії були обурені, коли Кремльова вибирали генсеком національної федерації: його супротивників мало не з автоматами не пускали на голосування. Але Росія є Росія. Поки там така система, не буде нічого хорошого".

Раніше ми писали: "КГБшники привозили Усику валізу грошей, щоб купити згоду на бій в Москві".

Про спорт поза політикою

Це улюблена фраза багатьох наших спортсменів. Пости Василя Ломаченка з "ввічливими людьми", боязнь Усика визнати Крим окупованою територією, налаштували проти них багатьох українських уболівальників. Чи може бути спорт поза політикою?

"Вважаю, поки ти боксуєш, ти повинен думати тільки про бокс, про результати. Я б не вмішував в бокс ні релігію, ні політику, нічого", – вважає Зав'ялов.

До речі, раніше Зав'ялов назвав боксера в суперважкій вазі, якого не зможе перемогти Усик .

Реклама

Дивіться коментар експертів по бою Ломаченко – Лопес:

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс боксери Михаил Завьялов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Дружина Усика похвалилася сексуальністю на Новий рік
Дружина Усика похвалилася сексуальністю на Новий рікБокс
Після такого нокауту Новий Рік можна і не згадати: вбивчий аперкот від ексчемпіона
Після такого нокауту Новий Рік можна і не згадати: вбивчий аперкот від ексчемпіонаБокс
"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версіюБокс
Вибираємо найкращий нокаут 2020 року: від Повєткіна до спадкоємця Мейвезера
Вибираємо найкращий нокаут 2020 року: від Повєткіна до спадкоємця МейвезераБокс
Суддя зловив боксера після удару в голову в чемпіонському поєдинку перед Новим роком
Суддя зловив боксера після удару в голову в чемпіонському поєдинку перед Новим рокомБокс
Рушниця Усика мимоволі вистрілила на полюванні: мало не вбив напарника (відео)
Рушниця Усика мимоволі вистрілила на полюванні: мало не вбив напарника (відео)Бокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти