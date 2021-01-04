"Не треба вмішувати в бокс ні релігію, ні політику": президент профі-боксу – про гучні скандали

В кінці минулого року президентом Міжнародної федерації любительського боксу став росіянин з сумнівною репутацією Умар Кремльов. За чутками, під час виборів його підтримала Україна .

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"Для мене це удар. Кремльов завжди виступав проти України. Людина, яка мала кілька судимостей. Мабуть, має зв'язки з КДБ. Звичайно вирішують все гроші. Мені здається, що куплені всі голоси. Це все не добре для боксу, – коментує нам президент Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов. – Я 50 років в боксі, знаю і аматорський бокс. Я пропонував на посаду президента Серіка Конакбаєва з Казахстану. Дуже грамотний, кандидат наук. Непідкупний. Він правильно б вів справи. У мене багато друзів у Росії були обурені, коли Кремльова вибирали генсеком національної федерації: його супротивників мало не з автоматами не пускали на голосування. Але Росія є Росія. Поки там така система, не буде нічого хорошого".

Раніше ми писали: "КГБшники привозили Усику валізу грошей, щоб купити згоду на бій в Москві".

Про спорт поза політикою

Це улюблена фраза багатьох наших спортсменів. Пости Василя Ломаченка з "ввічливими людьми", боязнь Усика визнати Крим окупованою територією, налаштували проти них багатьох українських уболівальників. Чи може бути спорт поза політикою?

"Вважаю, поки ти боксуєш, ти повинен думати тільки про бокс, про результати. Я б не вмішував в бокс ні релігію, ні політику, нічого", – вважає Зав'ялов.

До речі, раніше Зав'ялов назвав боксера в суперважкій вазі, якого не зможе перемогти Усик .

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Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка

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