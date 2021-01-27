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Не дають дістатися до титулу: бій непереможного українця знову перенесли

27 січня, 17:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У разі перемоги Богачук сподівається отримати бій з Джермеллом Чарлі

Бій непереможного українського боксера Сергія Богачука знову перенесли. Відомий журналіст Майк Коппінджер у себе в Twitter повідомив, що поєдинок Богачука проти американця Брендона Адамса відбудеться 4 березня в Пуерто-Ріко. Цю ж інформацію підтвердили на сайті boxrec.

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Богачук мав зустрітися з Адамсом ще 3 грудня минулого року, проте бій зірвався через коронавірус в українця. Сергій поборов недугу і планував повернутися на ринг в лютому, але зустріч знову перенесли.

Раніше Богачук зізнався, що в разі перемоги спробує домогтися поєдинку з Джермеллом Чарло, чемпіоном за версіями IBF, WBC і WBA в першій середній вазі. Зараз Богачук посідає сьоме місце в рейтингу WBC.

Свій попередній бій Богачук проводив у вересні 2019 року, коли переміг Алехандро Давілу. Боєць на прізвисько "Худий" так забив тиснув, що суперник просто відмовився виходити на сьому трихвилинку.

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Для українця ця перемога була 18-ю поспіль і всі – дострокові. У рейтингу boxrec.com Богачук займає 25-е місце серед боксерів напівсередньої ваги.

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бокс Сергій Богачук

Джерело: Сегодня|Спорт

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