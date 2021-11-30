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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Не позбавлятимемо Україну золота на Олімпіаді. Красюк розкрив плани на українського Мейвезера

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 листопада, 13:27
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Гендиректор промоутерської компанії K2 Олександр Красюк не спішить переманювати до професійного боксу українського чемпіона світу Юрія Захарєєва. Юний боксер має виступити на Іграх у Парижі
Юрій Захарєєв має виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі
Юрій Захарєєв має виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі / Фото: Колаж: Сьогодні

Промоутер Олександра Усика впевнений, що Юрій Захарєєв має чудові перспективи для розвитку своєї кар'єри, але для початку 19-річний боксер має набратися досвіду у аматорах.

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"Захарєєв має набагато більшу перспективу, ніж у Хижняка, тому що він молодший. Крім того, у нього менша боксерська амортизація. Третє – Захареєв має ще Олімпіаду попереду.

Ми не знаємо, що на нього чекає. Чи буде він у призах на Олімпіаді? Що чекає на нього на чемпіонаті Європи.

Захарєєв здолав Мусаєва
Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Він справді зараз класно злетів. У мене б зараз язик не повернувся йому запропонувати контракт, тому що йому ще дуже багато потрібно зробити у любителях. Те, що він чемпіон світу – супер.

Але ця неповага до країни забиратиме такого боксера з олімпійської збірної. Це потенційна золота медаль для нашої держави", – скакав Красюк в інтерв'ю 24tv.ua.

Нагадаємо, що на нещодавньому чемпіонаті світу з боксу виступ 19-річного Юрія Захарєєва став справжньою сенсацією турніру. У поєдинку за золото у ваговій категорії 71 кг українець переміг росіянина Вадима Мусаєва.

Юрій Захарєєв став наймолодшим українським чемпіоном світу з боксу серед любителів, перевершивши досягнення Василя Ломаченка.

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Раніше ми писали, що за золото ЧС-2021 Захареєв отримає 100 тисяч доларів, це понад 2,6 млн. гривень.

Також ми розповідали, як екс-наставник збірної України з боксу Дмитро Сосновський порівняв 19-річного Захарєєва з найбагатшим боксером світу – доларовим мільярдером Флойдом Мейвезером.

Мейвезер і Захарєєв
Мейвезер і Захарєєв / Фото: Getty Images

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