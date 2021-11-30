Не позбавлятимемо Україну золота на Олімпіаді. Красюк розкрив плани на українського Мейвезера

Гендиректор промоутерської компанії K2 Олександр Красюк не спішить переманювати до професійного боксу українського чемпіона світу Юрія Захарєєва. Юний боксер має виступити на Іграх у Парижі

Юрій Захарєєв має виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі / Фото: Колаж: Сьогодні

Промоутер Олександра Усика впевнений, що Юрій Захарєєв має чудові перспективи для розвитку своєї кар'єри, але для початку 19-річний боксер має набратися досвіду у аматорах.

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"Захарєєв має набагато більшу перспективу, ніж у Хижняка, тому що він молодший. Крім того, у нього менша боксерська амортизація. Третє – Захареєв має ще Олімпіаду попереду. Ми не знаємо, що на нього чекає. Чи буде він у призах на Олімпіаді? Що чекає на нього на чемпіонаті Європи.

Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Він справді зараз класно злетів. У мене б зараз язик не повернувся йому запропонувати контракт, тому що йому ще дуже багато потрібно зробити у любителях. Те, що він чемпіон світу – супер. Але ця неповага до країни забиратиме такого боксера з олімпійської збірної. Це потенційна золота медаль для нашої держави", – скакав Красюк в інтерв'ю 24tv.ua.

Нагадаємо, що на нещодавньому чемпіонаті світу з боксу виступ 19-річного Юрія Захарєєва став справжньою сенсацією турніру. У поєдинку за золото у ваговій категорії 71 кг українець переміг росіянина Вадима Мусаєва.

Юрій Захарєєв став наймолодшим українським чемпіоном світу з боксу серед любителів, перевершивши досягнення Василя Ломаченка.

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Раніше ми писали, що за золото ЧС-2021 Захареєв отримає 100 тисяч доларів, це понад 2,6 млн. гривень.

Також ми розповідали, як екс-наставник збірної України з боксу Дмитро Сосновський порівняв 19-річного Захарєєва з найбагатшим боксером світу – доларовим мільярдером Флойдом Мейвезером.