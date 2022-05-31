Названо місце реваншу Усик – Джошуа. З датою проблеми

Реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа пройде в Саудівській Аравії, точну дату поєдинку назвуть трохи пізніше

Хірн: "Бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться 23 липня"

Промоутер Едді Хірн відкрив таємницю переговорів між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Боксери планують улітку провести реванш. Бій дуже чекає легенда UFC Конор Макгрегор.

"Ми вже погодили місце проведення поєдинку, зараз працюємо над датою. 23 липня все ще робоча дата. Офіційно про поєдинок буде оголошено найближчими днями.

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Бій відбудеться у Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення на один-два тижні, адже нам потрібен час для повноцінної розкрутки події. Але у будь-якому разі бій точно відбудеться, обидві сторони погодилися на всі умови", – сказав Хірн в інтерв'ю iFL TV.

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Нагадаємо, що перший бій українець переконливо виграв у Джошуа та забрав усі чемпіонські пояси.