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Названа дата наступного бою Ломаченка. Чекати ще довго

22 березня, 15:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Українець планує вийти в ринг в липні

Менеджер колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка повідомив, що українець має намір повернутися на ринг влітку. За словами Егіса Клімаса, зараз команда нашого боксера вже веде переговори про наступний поєдинок.

"Ведуться переговори про те, що в липні Ломаченко повинен вийти на ринг. Шукати суперників не важко, тому що він – Василь Ломаченко, і всі хотіли б з ним побоксувати", – заявив Клімас.

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Раніше ми писали, що промоутер нашого боксера Боб Арум назвав трьох потенційних суперників для Ломаченка.

Нагадаємо, що минулої осені Ломаченко за очками програв Теофімо Лопесу. Але переконує всіх, що його засудили.

Глава Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов так прокоментував рішення суддів:

"Бій був рівний, але якби я судив, то перемогу б віддав американцю. Перші раунди – це не Вася був. Дуже невпевнений, абсолютно затиснутий. Ні краси, нічого".

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бокс боксер Василь Ломаченко

Джерело: XSport

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