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Назвали винуватця поразки Джошуа: це не Усик

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
16 жовтня, 17:03
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На думку колишнього чемпіона світу американця Тімоті Бредлі, в поразці Ентоні Джошуа від Олександра Усика винен Енді Руїс
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Витоки сенсаційної поразки Ентоні Джошуа від Олександра Усика варто шукати в 2019 році, коли Ей-Джей несподівано був нокаутований Енді Руїсом.

Про це заявив колишній чемпіон світу американець Тімоті Бредлі, який є прототипом кіногероя Адоніса Крида.

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"Гадаю, що той бій з Енді Руїсом, коли Джошуа програв нокаутом, зруйнував впевненість Ентоні. У протистоянні з Усиком він боявся пропустити удар. Джошуа не бив, бо боявся пропустити у відповідь. Усик – дрібніший хлопець, він може різко вдарити, але Джошуа потрібно діяти з позиції більшого бійця. Складалося враження, що він великий хлопець з ментальністю маленького", – наводить слова Тімоті Бредлі Fightnews.

/ Фото: AFP

"Джошуа потрібно змінити це. Вважаю, єдиний спосіб зробити це – поговорити з самим собою. Джошуа має сказати собі: "Гей, як ти хочеш, щоб тебе запам'ятали? Ти хочеш, щоб остання думка людей про тебе була ось така?" Я ж теж так вважаю: "У тебе більше немає інстинкту вбивці, бро. Ти більше цього не хочеш. Де той хлопець, який бився з Кличком? Де він?" Якщо Джошуа поверне його, то переможе такого бійця, як Усик".

Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко
Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото: AFP

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"Здається, що проти Усика Джошуа почав діяти згідно з планом на бій, але потім це перестало працювати. І він подумав: "Програти – це нормально, все гаразд. У мене є опція реваншу, ще один вечір", – додав Тімоті Бредлі каналу FightHype.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Нагадаємо, реванш Олександра і Ентоні має відбутися до 25 квітня 2022 року. Уже відомо, що гонорари Усика і Джошуа будуть розділені 50 на 50.

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