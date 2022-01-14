Знайшов собі суперничка! Усик обрав супротивника, якому неможливо програти

Олександр Усик невдало розпочав цей рік. Спочатку він кинув виклик сніговій гарматі у Буковелі. Але не протримався й десяти секунд.
January 8, 2022
Потім сів за шахівницю з донькою і тут його спіткала невдача.
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І ось тепер чемпіон обрав собі ворога, якому він ніколи не програє. Олександр влаштував бій із тінню. Цьому супернику неможливо програти. Від нього навіть удару не пропустиш.
До речі, раніше Усик виявився сексистом. Жінки його лінчують за такі слова. Зірка світового спорту порівняв жінок із квітами та сказав, що їм не місце у професійному боксі.
Між іншим, Усик ще й із биками б'ється. Дуже успішно.
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