Наш символ героїчної боротьби! Кличко привітав Україну із Днем вишиванки

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко заявив, що він гордий бути українцем

Володимир Кличко у вишиванці

Сьогодні, 19 травня, в Україні святкується День вишиванки. За традицією, народ одягає культовий для нашої країни елемент одягу, який уже став символом України.

Привітав співвітчизників зі святом і колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Брат мера Києва опублікував пост у Instagram з фото в біло-синій вишиванці.

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"З Днем вишиванки вас, друзі. Сьогодні вишита сорочка є і одним із символів героїчної боротьби нашого народу за свою свободу, і елемент пізнаваності всього українського у світі. Я завжди пишався тим, що я – українець. А сьогодні – особливо. Слава Україні. Слава її героям!

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До Дня Вишиванки у традиційну українську сорочку одягли і пса Патрона. Тварина служить у команді піротехніків на Чернігівщині та допомагає у розмінуванні територій. Також у новій вишиванці сфотографувалася і перша леді України Олена Зеленська.