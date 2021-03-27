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Наглухо вирубив: жорстка рубка росіян завершилася ефектним нокаутом

27 березня, 21:25

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Вбивчий аперкот вирішив результат поєдинку

Російський боксер Дмитро Хассієв брутально нокаутував свого співвітчизника Владислава Красношеїна в поєдинку в Єкатеринбурзі. Бій завершився в п'ятому раунді після ефектного аперкоту правої від Хассієва.

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Красношеїн звалився на канвас, а рефері навіть не став чекати, поки той підніметься на ноги. Ймовірно, по очах боксера було зрозуміло, що продовжити бій він вже не в змозі.

Нагадаємо, що сьогодні пізно вночі Ділліан Уайт спробує взяти реванш у Олександра Повєткіна. Дивитися бій Повєткін – Уайтможна на нашому сайті.

Ще сьогодні вночі переводять годинники на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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