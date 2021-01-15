На Усика "наїхали": Гірн дав українському боксеру дружню пораду

Світ професійного боксу чекає завершення переговорів про бій або навіть два між чемпіонами світу за різними версіями Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа. Однак на шляху у британців стоїть обов'язковий претендент за версією WBO Олександр Усик. Знаменитий промоутер Едді Гірн закликав українського боксера дозволити провести об'єднувальний поєдинок, а самому битися з Джо Джойсом. Тим часом, промоутер Ломаченка хоче переманити Усика у братів Кличко і Гірна.

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Свою думку Гірн емоційно висловив у подкасті на Sky Sports:

"Усик – відмінний хлопець, який обожнює цей спорт. Він обов'язково зрозуміє, що бій Ф'юрі і Ей Джея дуже вигідний боксу. Невже він хоче запобігти організацію поєдинку за абсолютне чемпіонство? Якщо він це зробить, то фанатам таке точно не сподобається. Але ми не можемо виявляти до нього неповагу, кажучи: "Вибач, приятелю, тобі потрібно почекати". Моя же відповідь на це – бій Усика з Джо Джойсом".

Джойс – 35-річний британець, який виграв усі 12 боїв на професійному рингу (11 – нокаутом).

Передбачається, що Джо і Олександр будуть битися за тимчасовий пояс WBO, а повноцінним він стане після поєдинку Джошуа і Ф'юрі. Його переможець відмовиться від титулу WBO чи не на наступний день.

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Дивіться, як Олександр тренувався перед боєм з Чісорою:

Усик, тренування перед Чісорою Відео: USYK17

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