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На кого схожа дочка Володимира Кличка: порівнюємо з дитячим фото його колишньої нареченої

21 березня, 15:01

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Американка залишила українського боксера разом з дочкою

Колишня наречена Володимира Кличка американська актриса Хейден Панеттьєрі поділилася дитячим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку майбутня зірка серіалів відображена з відомим актором Віллом Паттоном – разом вони знімалися в спортивній драмі "Згадуючи Титанів".

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Однак ЗМІ звернули увагу на її схожість з дочкою Володимира і Хейден Кайею-Євдокією. У дівчинки такі ж біляве волосся і посмішка.

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Нагадаємо, Панеттьєрі і Кличко почали зустрічатися в 2009 році. Їх роман тривав два роки, після чого вони розлучилися. Однак в 2013 році Хейден і Володимир зійшлися знову і до кінця року оголосили про заручини. У грудні 2014 року Панеттьєрі народила дочку Кайю. Проте, до весілля у актриси з українським боксером справа так і не дійшла – в 2018 році Кличко і Панеттьєрі розлучилися після дев'яти років стосунків, а дочка залишилася жити з боксером.

Як відомо, Панеттьєрі проміняла Кличка на актора Брайана Хікерсона. Правда, нові відношення не пішли їй на користь. Актриса причастилася до алкоголю і втратила свою красу. До того ж новий бойфренд бив Хейден.

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Володимир Кличко Хейден Панеттьєрі

Джерело: Сегодня|Спорт

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