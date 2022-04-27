Ми ніколи не повернемося в СРСР. Кличко звернувся до російського фюрера

Військова агресія фашистської Росії проти України триває вже понад два місяці. Керівництво РФ на чолі з кривавим диктатором Путіним марить відновленням імперії – Радянського Союзу.

Мер Києва Віталій Кличко відправив чіткий меседж путінським оркам, що думає з цього приводу український народ.

"Ми ніколи не повернемося в СРСР, нас ніщо не примусить бути там знову. Ми не хочемо жити у країні без прав людей. Ми бачимо наше майбутнє у якості частини європейської сім’ї.

Краще померти, ніж у СРСР. Тому ми захищаємо наші сім’ї, наших дітей, наше майбутнє і ті цінності, які властиві всім європейцям", – сказав Віталій Кличко в інтерв'ю Euronews.