Багато крові і запливше око: Наваррете захистив чемпіонський титул

У ніч на суботу, 16 жовтня, в Сан-Дієго (США) пройшов великий вечір професійного боксу від компанії Top Rank, яка недавно організовувала чемпіонський бій Ф'юрі – Вайлдер. У головному поєдинку зустрілися чемпіон світу у напівлегкій вазі за версією WBO мексиканець Еммануель Наваррете і американець Джоет Гонсалес.

Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою 26-річного Наваррете. За підсумками бою судді віддали перевагу мексиканцю: 116-112, 116-112 і 118-110.

Поєдинок видався багатим на яскраві моменти. Ще на початку сутички чемпіон точно потрапив в праве око претендента, зробивши йому розсічення. До кінця бою око Гонсалеса значно опухло, але він продовжив поєдинок.

Протягом 12 раундів боксери завдали понад 450 точних ударів: 262 у Наваррете і 197 у Гонсалеса.

Ця перемога стала для Наварретте 35-й за його кар'єру. Американський боксер Джоет Гонсалес програв вдруге, маючи на своєму рахунку 24 перемоги.

За підсумками бою Емануель Наваррете залишився чемпіоном світу за версією WBO у напівлегкій вазі.

