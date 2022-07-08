Мільйони заради Усика та Джошуа. Британці заплатили величезну суму за трансляцію бою

Компанія Sky Sports виграла тендер на показ поєдинку-реваншу. Транслятор готовий розщедритися на 25 мільйонів фунтів

Джошуа та Усик повторно зійдуться 20 серпня

Наприкінці серпня пройде поєдинок між Усиком та Джошуа. Англієць хоче взяти реванш за поразку минулого року, коли Олександр відібрав у нього пояси WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Очікується, що поєдинок викликає інтерес у громадськості. Правами на трансляцію має арабський канал, проте вже став відомий транслятор, який у Великій Британії покаже бій.

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У торгах брали участь BT Sport, BBC, DAZN та Sky Sports. У результаті це право дісталося останнім, Sky Sports заплатили за це аж 25 мільйонів фунтів.

Раніше канал транслював усі бої Джошуа, проте їхній контракт добіг кінця після поразки від Усика. Нині ж медіаправами на показ поєдинків Ентоні має DAZN.

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Зазначимо, що за свою кар'єру Джошуа виграв 24 зі своїх 26 боїв. А ось українець перемагав у всіх 19 поєдинках на професійному рівні. При цьому букмекери вважають Усика фаворитом бою проти Джошуа.