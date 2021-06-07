Мейвезер проти блогера: хто насправді виграв бій

Переможця виставкового поєдинку в Майамі оголошено не було, але, за неофіційними підрахунками, Флойд здолав свого суперника-шоумена з рахунком 78:74

Флойд Мейвезер vs Логан Пол / Фото: Reuters

Британське видання Mirror опублікувало неофіційні підрахунки за раундами виставкового боксерського поєдинку між 26-річним блогером Логаном Полом і 44-річною легендою Флойдом Мейвезером в Маямі.

Нагадаємо, офіційно переможця в протистоянні Мейвезер – Пол оголошено не було – оскільки, за правилами бою, виграти можна було тільки нокаутом, а поєдинок пройшов всю дистанцію з восьми раундів.

Проте, згідно з неофіційною статистикою, переможцем бою виявився Мейвезер – 78:74 (9:10, 9:10, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9) .

До речі, Флойд суттєво перевершив блогера-шоумена за влучаннями – у Мейвезера точними виявилися 43 з 107 ударів (тобто 40%), у Логана Пола – всього лише 28 з 217 (13%).

/ Фото: Reuters

В тренді США розгромили Німеччину і взяли "бронзу" ЧС із хокею

Читайте також: Полетів під канати! Нокаут від Джека-Різника, якому позаздрив би Мейвезер

Відзначимо, що Мейвезер за цей бій має заробити близько 110 млн доларів, а блогер – 15-18 мільйонів.

Нагадаємо, що за результатами зважування напередодні бою Мейвезер виявився на 15,4 кг легшим за Пола – 70,3 кг проти 85,7 кг.

ОГЛЯД БОЮ