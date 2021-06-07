Мейвезер проти блогера: хто насправді виграв бій

Британське видання Mirror опублікувало неофіційні підрахунки за раундами виставкового боксерського поєдинку між 26-річним блогером Логаном Полом і 44-річною легендою Флойдом Мейвезером в Маямі.
Нагадаємо, офіційно переможця в протистоянні Мейвезер – Пол оголошено не було – оскільки, за правилами бою, виграти можна було тільки нокаутом, а поєдинок пройшов всю дистанцію з восьми раундів.
Проте, згідно з неофіційною статистикою, переможцем бою виявився Мейвезер – 78:74 (9:10, 9:10, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9) .
До речі, Флойд суттєво перевершив блогера-шоумена за влучаннями – у Мейвезера точними виявилися 43 з 107 ударів (тобто 40%), у Логана Пола – всього лише 28 з 217 (13%).
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Відзначимо, що Мейвезер за цей бій має заробити близько 110 млн доларів, а блогер – 15-18 мільйонів.
Нагадаємо, що за результатами зважування напередодні бою Мейвезер виявився на 15,4 кг легшим за Пола – 70,3 кг проти 85,7 кг.