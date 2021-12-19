"Мене можна розмалювати, як ватника". Кличко зробив шокуючу заяву

Легендарний український боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко не засуджує Олександра Усика за політичні погляди, бо вважає їх проукраїнськими

Кличко підтримав Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомі спортсмени постійно потрапляють у скандали, коли йдеться про політику та релігію. Один необережний вислів і вони під тиском суспільства змушені виправдовуватися за свої вчинки.

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Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Віталій Кличко упевнений, що боксер Олександр Усик має проукраїнські погляди.

"Знаю, що він проукраїнець. Він завжди піднімає український прапор. Усик завжди представляє Україну, незважаючи на те, що Крим зараз окуповано. Будь-якій людині, яка має український паспорт, у Криму їх виживають. Він завжди наголошує – я кримачанин, Крим – це Україна, я люблю Україну, я українець. Можливо, комусь не подобаються погляди. Можливо, з політичного погляду він...

– Ні, це церква, російська православна церква. Я дітей своїх теж хрестив у Лаврі. Зараз мене можна розмалювати, як ватника. Так вийшло, але цінності залишаються чіткими. Україна – незалежна держава", – сказав Кличко в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою".

Нагадаємо, що якийсь час тому Усик з головою пішов у релігію разом зі своїм кумом Василем Ломаченком.

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Разом вони знялися в документальному фільмі про церкву "Доброго дня, брате, Христе Воскресі!", де розповідають, що росіяни та українці – один народ.

Посилання таке: треба миритися, а в конфлікті винна не російська агресія, а український націоналізм.