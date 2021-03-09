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Менні Пакьяо повертається! У травні буде крутий бій

9 березня, 15:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Знаменитий боксер викликав на поєдинок Майки Гарсію і Теренса Кроуфорда

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо назвав імена боксерів, яких розглядає для свого повернення на ринг. Раніше у Пакьяо відібрали чемпіонський пояс WBА .

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42-річний Пакьяо останній раз боксував у липні 2019 року, коли він роздільним рішенням суддів переміг Кіта Турмана і завоював титул чемпіона WBA в напівсередній вазі.

З тих пір нові бої філіппінця відкладалися через пандемію коронавіруса. Але тепер він готовий битися і назвав двох суперників – це чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Майкі Гарсія і володар поясу WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, повідомляє BoxingScene .

"Ми схиляємося до Майкі Гарсії, але ми також спілкуємося з командою Кроуфорда. Все залежить від того, з ким я домовлюся, але головне, що я готовий, – сказав Пакьяо. – Після мого останнього бою з Турманом я не займався боксом, але продовжував грати в баскетбол".

Менні Пакьяо – перший і до теперішнього часу єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Всього на його рахунку 71 поєдинок в професійному боксі, в яких він здобув 62 перемоги і зазнав 7 поразок, ще два бої завершилися внічию. Ми також повідомляли, що легендарний боксер Пакьяо рятує свою країну від мародерства .

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бокс боксер Менні Пак'яо

Джерело: Матч ТВ

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