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Мегаконтракт Ф'юрі та Джошуа підпишуть упродовж двох днів

11 березня, 09:41

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Британські боксери домовилися зустрітися в об'єднавчому бою. А то й у двох

Затяжні переговори між командами Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа доходять кінця. Вчора ввечері Едді Гірн, промоутер Ентоні, заявив, що контракт між чемпіонами в суперважкому дивізіоні за різними версіями має бути підписаний в найближчі 48 годин. Можливо, навіть швидше – вже за добу.

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Нещодавно величезні гонорари Ф'юрі та Джошуа за бій року розсекретили в Британії.

Виявляється, тепер сторона Джошуа просто чекає, коли всі представники суперника поставлять свої підписи під угодою. Слова Гірна наводить BoxingNews24:

"Цей процес займає більше часу, ніж ми очікували. Минулого вечора я поговорив з командою Ф'юрі, і мені сказали, що ми отримаємо назад контракт з підписами впродовж 24-48 годин. Подивимося, тепер ми просто чекаємо. Виявилося, з їхнього боку досить багато людей, які мають підписати договір. З нашого боку трохи по-іншому".

Джошуа vs Ф'юрі

Джошуа vs Ф'юрі / Фото: YouTube

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За словами Едді, підписи з боку Ентоні мають поставити: сам боксер, його менеджерська ("258") і промоутерська (Matchroom Boxing) компанії. З Тайсоном працюють дві компанії промоутерів – Top Rank Боба Арума та Quennsbury, тому вони і затримують оформлення контракту.

Раніше Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі випадково зустрілися в Іспанії.

Очікується, що за поєдинок суперники отримають приблизно по 100 мільйонів доларів! До речі, після оформлення документа точно дізнаємося, на один чи два бої його підписали.

Дивіться, як Тайсон знявся в музичному ролику з іншими зірками боксу:

Тайсон Ф'юрі, Джозеф Паркер і Майкл Баффер знялися в кумедному відео Відео: Instagram

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