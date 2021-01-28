"Майстерність Усика для дрібних хлопців", а "леви" дивізіону не бояться українця

Колишній чемпіон з Америки не вірить в перспективи колишнього крузера

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Чарльз Мартін (28-2-1, 25 КО) поділився думкою про перспективи українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) в королівському дивізіоні. Раніше стало відомо, що компенсація Усика за відстрочку бою з Джошуа зросла вдвічі.

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"В цілому він – майстерний боєць, дуже різкий. Однак все це перестає працювати, оскільки ми – супертяжі, потужні панчери. Зрештою, ми – леви в цьому виді спорту. Все це майстерність – для дрібних хлопців", – сказав Мартін в інтерв'ю ютуб-каналу Behind The Gloves.

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Нагадаємо, що американець Мартін завоював титул IBF у 2016 році в бою з українцем В'ячеславом Глазковим. Після двох раундів фаворит Глазков підвернув ногу, травмував праве коліно і не зміг продовжити поєдинок. Рефері зафіксував перемогу Мартіна технічним нокаутом. Але вже в наступному бою Чарльз втратив пояс, програвши нокаутом Ентоні Джошуа.

Реклама Олександр Усик / Фото: Instagram

Ми також писали, що майбутній суперник Усика назвав дату потенційного бою. Британець Джо Джойс заявив, що його команда вже веде переговори про поєдинок з українцем, а сама сутичка планується навесні.

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