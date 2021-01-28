"Майстерність Усика для дрібних хлопців", а "леви" дивізіону не бояться українця

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Чарльз Мартін (28-2-1, 25 КО) поділився думкою про перспективи українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) в королівському дивізіоні. Раніше стало відомо, що компенсація Усика за відстрочку бою з Джошуа зросла вдвічі.
"В цілому він – майстерний боєць, дуже різкий. Однак все це перестає працювати, оскільки ми – супертяжі, потужні панчери. Зрештою, ми – леви в цьому виді спорту. Все це майстерність – для дрібних хлопців", – сказав Мартін в інтерв'ю ютуб-каналу Behind The Gloves.
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Нагадаємо, що американець Мартін завоював титул IBF у 2016 році в бою з українцем В'ячеславом Глазковим. Після двох раундів фаворит Глазков підвернув ногу, травмував праве коліно і не зміг продовжити поєдинок. Рефері зафіксував перемогу Мартіна технічним нокаутом. Але вже в наступному бою Чарльз втратив пояс, програвши нокаутом Ентоні Джошуа.
Ми також писали, що майбутній суперник Усика назвав дату потенційного бою. Британець Джо Джойс заявив, що його команда вже веде переговори про поєдинок з українцем, а сама сутичка планується навесні.
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