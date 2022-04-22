"Маріуполь – це гірший злочин ніж у Бучі та Бородянці": Кличко звернувся до західних країн

Колишній український боксер просить у цивілізованого світу допомогти з евакуацією мирного населення із Маріуполя

Володимир Кличко закликав врятувати маріупольців від окупантів

Маріуполь продовжує залишатися головною гарячою точкою у війні Росії проти України. Окупантам масово знищують мирне населення міста, а також бомблять завод "Азовсталь", де ховаються люди

На думку експертів, врятувати Маріуполь від зникнення можуть лише західні країни, які можуть допомогти з евакуацією населення. Своє звернення до миру у зв'язку із ситуацією на березі Азовського моря записав колишній боксер Володимир Кличко.

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"Ситуація в Маріуполі стає все трагічнішою і болючішою. Орки штурмують і знищують усіма силами "Азовсталь", який наші бійці мужньо захищали майже 2 місяці. Але сьогодні в Маріуполі багато мирних жителів, дітей, жінок, які через постійні обстріли не можуть вийти, щоб залишити зруйноване місто. Наші герої-бійці ще раз звертаються до цивілізованого світу із закликом докласти всіх зусиль для забезпечення гарантій безпечного виходу мирних жителів із території "Азовсталі". А також військовий гарнізон для евакуації поранених та тіл загиблих українських захисників. Українські солдати не мають наміру здаватися.

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Маріуполь – це рана на серці України та всього цивілізованого світу. Люди, яких буквально тримають у заручниках, помирають із голоду у підвалах та під обстрілами. Жителів вивозять до фільтраційних таборів на територію агресора. І це відбувається у ХХІ столітті у центрі Європи! Сьогодні світ має зрозуміти, що Маріуполь – це злочин Росії ще більш масштабний, ніж Буча, Ірпінь, Гостомель та Бородянка. І зараз орки намагаються сховати у Маріуполі всю дикість та звірства, які вони там наробили".

Раніше Володимир Кличко вимагає від західних країн поставити більше зброї Україні. Екс-спортсмен нагадав, що Україна захищає європейські цінності.