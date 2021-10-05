Мало отримав! Росіянин знову заговорив про реванш із Усиком

Три роки тому Мурат Гассієв програв Олександру Усику в Москві одноголосним рішенням суддів у бою за титул абсолютного чемпіона світу в крузервейті. Але росіянин розраховує, що йому ще випаде нагода взяти в українця реванш – вже в суперважкому дивізіоні.
"Наразі поки про реванш думати не варто, тому що він в топах, а я тільки на підході до цього. Але якщо цей бій буде цікавий глядачам, то ми, звісно ж, його проведемо", – наводить слова 27-річного Гассієва Fightnews.
"Щоб дістатися до рівня Усика, мені потрібно боксувати і перемагати всіх тих, хто виходитиме проти мене на ринг", – говорить Гассієв.
"Я дивився бій Саші проти Джошуа. Вітаю його з перемогою. Він дуже класно себе показав, відпрацював на 100 відсотків, виграв, і я гадаю, що зараз він у трійці найкращих боксерів світу. Там вже все залежить від того, кому який боксер більше подобається, але в трійці найсильніших він нині точно", – додав росіянин.
Відзначимо, що після поразки від Усика в 2018-му Гассієв перейшов у суперважку вагу, де здобув дві перемоги нокаутом над маловідомими суперниками – албанцем Нурі Сефері і німцем Міхаелем Валлішем.
При цьому Усик раніше стверджував, що не проти знову побитися з Гассієвим за умови, що "це буде вигідно обом".
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