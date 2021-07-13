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Лисий Усик під пісню Вакарчука перетворився на Мессі (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
13 липня, 14:55
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Український боксер відзначився шикарною футбольної технікою – з ногами у нього усе гаразд, а в майбутньому бою з Джошуа дізнаємося, як справи з кулаками
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Олександр Усик зміною іміджу не обмежився. Під час сьогоднішнього тренування боксер, котрий постригся наголо, спробував себе в іншому виді спорту.

Займаючись на критих тенісних кортах, Усик підхопив маленький масажний м'ячик, і під пісню "Без тебе мене нема" Океану Ельзи взявся жонглювати нимм, майстерно набиваючи підйомом і коліном. Ну, якщо це був не український Мессі, то, щонайменше, Роналдіньо!

Утім, нове – це добре забуте старе. Не варто забувати, що перш ніж зосередитися на боксі, Усик займався футболом в школі Таврії.

"Я грав у півзахисті. Для того щоб просуватися далі, потрібні були чималі кошти – платити за тренування, поїздки, купувати екіпіровку. У моїх батьків, звичайних робітників, не було грошей, щоб оплатити це все. А секція боксу була безкоштовною", – розповідав раніше Усик

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Нагадаємо, що поєдинок Олександра Усика з чемпіоном світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, за словами промоутера Едді Гірна, має відбутися 25 вересня. Але контракт на бій ще не укладено.

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