Лисий Усик під пісню Вакарчука перетворився на Мессі (відео)

Олександр Усик зміною іміджу не обмежився. Під час сьогоднішнього тренування боксер, котрий постригся наголо, спробував себе в іншому виді спорту.
Займаючись на критих тенісних кортах, Усик підхопив маленький масажний м'ячик, і під пісню "Без тебе мене нема" Океану Ельзи взявся жонглювати нимм, майстерно набиваючи підйомом і коліном. Ну, якщо це був не український Мессі, то, щонайменше, Роналдіньо!
Утім, нове – це добре забуте старе. Не варто забувати, що перш ніж зосередитися на боксі, Усик займався футболом в школі Таврії.
"Я грав у півзахисті. Для того щоб просуватися далі, потрібні були чималі кошти – платити за тренування, поїздки, купувати екіпіровку. У моїх батьків, звичайних робітників, не було грошей, щоб оплатити це все. А секція боксу була безкоштовною", – розповідав раніше Усик
Читайте також: Кличко допоможе Усику підготуватися до Джошуа, а бій збере 67 000 глядачів
Нагадаємо, що поєдинок Олександра Усика з чемпіоном світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, за словами промоутера Едді Гірна, має відбутися 25 вересня. Але контракт на бій ще не укладено.