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Лопес сказав, на яке місце ставить Ломаченка й чому з ним не хочуть битися

10 січня, 13:42

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Молодий американець вважає, що тільки він здатний перемогти українського боксера

Вчора стало відомо, що кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу. Однак абсолютний чемпіон в легкій вазі Теофімо Лопес вважає, що може і не зустрітися з австралійцем Джорджем Камбососом.

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23-річний уродженець Гондурсу хотів би зірвати куш в 10 мільйонів доларів, адже йому вже намалювали перспективи бою на стадіоні в Австралії. Однак коронавірус і карантинні вимоги влади можуть змінити плани Лопеса. Поки що Теофімо продовжує насолоджуватися своєю перемогою.

У черговому інтерв'ю "янкі" ще раз вколов Василя, але в водночас висловив упевненість, що ніхто не може перемогти українця. Його слова наводить boxingnews24.com:

"Лома не вміє програвати. Він жодного разу не програвав у профі, адже в бою з Салідо судді прийняли неправильне рішення. А в любителях зазнав лише однієї поразки при 396 перемогах. Він говорить про підкуп суддів, але йому просто потрібно повернутися в спортзал і зосередитися на тому, що робити далі.

Думаю, він може залишитися в легкій вазі і перемогти інших хлопців. Однак вони не збираються битися з Ломаченком. Ці хлопці його бояться, і недарма. Вони щасливі, що Теофімо зробив цю роботу і вони можуть турбуватися про інші речі – наприклад, про бої один із одним".

При цьому Лопес поставив Василя на друге місце в своєму рейтингу категорії до 135 фунтів (до 61,2 кг), а в п'ятірку також включив Джервонту Девіса, Девіна Гейні та Райана Гарсію.

Тим часом Ломаченко назвав наступного бажаного суперника.

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Дивіться, як Василь проводить тренування:

Як тренується Василь Ломаченко

Нещодавно батько Лопеса висловився про реванш з Ломаченком.

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