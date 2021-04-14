Ломаченко завалив Усика: з'явилося відео їхньої бійки без рукавичок

Знамениті боксери-куми зійшлися один з одним у комп'ютерному поєдинку – Василь виявився сильнішим, після чого проголосив себе легендою

Історична подія! Куми Олександр Усик і Василь Ломаченко побилися один з одним. Тільки не реально, а віртуально. Переміг легший Ломаченко.

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Відео комп'ютерної заруби з кумом поділився у себе в Instagram Ломаченко. "Нова легенда. Ось ти і попався! З'ясовуємо Усиком, хто крутіший, незалежно від вагових категорій, без рингу і рукавичок", – прокоментував сутичку Василь.

"А чого ти мене б'єш?" – обурювався по ходу кіберпоєдинку Ломаченко

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"Ти як мій Толик (син), дієш одним прийомом. Що, я виграв? Так ти лежиш", – незабаром після цих слів Ломаченко схопився з-за столу, викинув руки вгору і проголосив себе "новою легендою".

Усик на своє виправдання заявив, що проти Ломаченка боксував одним лише джебом.

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Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

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Ну хоч тут Василь переміг. Нагадаємо, в своєму останньому реальному поєдинку Ломаченко за очками програв Теофімо Лопесу, а його кум Усик здолав Дерека Чісору.

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