Ломаченко завалив Усика: з'явилося відео їхньої бійки без рукавичок

Історична подія! Куми Олександр Усик і Василь Ломаченко побилися один з одним. Тільки не реально, а віртуально. Переміг легший Ломаченко.
Читайте також: Відправив під канати: страшний нокаут в українській рубці на вечорі Усика
Відео комп'ютерної заруби з кумом поділився у себе в Instagram Ломаченко. "Нова легенда. Ось ти і попався! З'ясовуємо Усиком, хто крутіший, незалежно від вагових категорій, без рингу і рукавичок", – прокоментував сутичку Василь.
"А чого ти мене б'єш?" – обурювався по ходу кіберпоєдинку Ломаченко
"А чого я не повинен тебе бити?" – парирував Усик
"Ти як мій Толик (син), дієш одним прийомом. Що, я виграв? Так ти лежиш", – незабаром після цих слів Ломаченко схопився з-за столу, викинув руки вгору і проголосив себе "новою легендою".
Усик на своє виправдання заявив, що проти Ломаченка боксував одним лише джебом.
Ломаченко і Усик / Фото: Instagram
Читайте також: Усик і Ломаченко стануть героями комп'ютерної гри
Ну хоч тут Василь переміг. Нагадаємо, в своєму останньому реальному поєдинку Ломаченко за очками програв Теофімо Лопесу, а його кум Усик здолав Дерека Чісору.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк