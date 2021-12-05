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Ломаченка оспівує росіянин, який допоміг Кличку заробити 17 млн доларів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
5 грудня, 20:59
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Колишній менеджер Олександра Повєткіна Володимир Хрюнов слідом за Олександром Усиком відважив компліменти Василю Ломаченку
Хрюнов і Ломаченко
Хрюнов і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський промоутер Володимир Хрюнов, який висловив упевненість у перемозі Олександра Усика в реванші з Ентоні Джошуа, розсипався у компліментах і перед Василем Ломаченком.

Самій РФ, зважаючи на відсутність у себе такого рівня боксерів, залишається лише примазуватися до чужої слави.

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"Ломаченко ніколи у житті не порушив правила, ніколи у житті не зробив нічого брудного. Він ніколи, у жодному бою не був кровожерним".

"Навіть наблизившись до нокауту, Ломаченко не займався тим, що називається добиванням".

"Гадаю, це таке унікальне явище, яке справді внесла Україна у світовий бокс", – оспівує джентльменський стиль Ломи Хрюнов у своєму каналі в YouTube.

Василь Ломаченко переміг Масаєсі Накатані
Василь Ломаченко переміг Масаєсі Накатані / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, 2013-го Володимир Хрюнов спільно з російським олігархом Андрієм Рябинським виграв торги на проведення поєдинку Володимир Кличко – Олександр Повєткін у Москві.

Кличко vs Повєткін
Кличко vs Повєткін / Фото: Getty Images

За той бій у жовтні 2013-го, виграний одностайним рішенням суддів, Кличко отримав гонорар у 17,5 млн доларів, Повєткін – 5,5 млн.

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