Ломаченка оспівує росіянин, який допоміг Кличку заробити 17 млн доларів

Російський промоутер Володимир Хрюнов, який висловив упевненість у перемозі Олександра Усика в реванші з Ентоні Джошуа, розсипався у компліментах і перед Василем Ломаченком.
Самій РФ, зважаючи на відсутність у себе такого рівня боксерів, залишається лише примазуватися до чужої слави.
"Ломаченко ніколи у житті не порушив правила, ніколи у житті не зробив нічого брудного. Він ніколи, у жодному бою не був кровожерним".
"Навіть наблизившись до нокауту, Ломаченко не займався тим, що називається добиванням".
"Гадаю, це таке унікальне явище, яке справді внесла Україна у світовий бокс", – оспівує джентльменський стиль Ломи Хрюнов у своєму каналі в YouTube.
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Нагадаємо, 2013-го Володимир Хрюнов спільно з російським олігархом Андрієм Рябинським виграв торги на проведення поєдинку Володимир Кличко – Олександр Повєткін у Москві.
За той бій у жовтні 2013-го, виграний одностайним рішенням суддів, Кличко отримав гонорар у 17,5 млн доларів, Повєткін – 5,5 млн.