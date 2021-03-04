Ломаченка на ринзі скоро не чекайте: промоутер назвав терміни повернення боксера

Пандемія коронавірусу, крім усього іншого, значно ускладнила організацію спортивних заходів. Зокрема, вечори боксу проводяться все рідше, а деякі навіть знамениті спортсмени б'ються лише раз на рік. Ось і зіркового українця Василя Ломаченка в першому півріччі 2021-го на ринзі ми не побачимо.
Тим часом Ломаченка штовхають на гріх заради бою з Гейні. Однак, схоже, наступний поєдинок американець проведе не проти українця, оскільки у нього ще є зобов'язання перед своїм промоутером Едді Гірном.
Про майбутнє Васі YouTube-каналу IFL TV розповів його промоутер – американець Боб Арум:
"Я б із задоволенням організував бій Ломаченка й Гейні. Це можливо. Однак, по-моєму, у Гейні є наступний поєдинок під егідою Едді Гірна. І після цього бою, якщо Девін дійсно захоче битися з Василем, я буду щасливий влаштувати цю зустріч. Це дійсно був би відмінний бій.
Що стосується Ломаченка, то наступного разу він вийде на ринг влітку – у липні або серпні".
Нагадаємо, останній раз колишній чемпіон світу з Білгорода-Дністровського бився в жовтні минулого року, програвши Теофімо Лопесу за очками всі свої пояси. Тепер, ймовірно, він буде битися з японцем Масайосі Накатані.
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Дивіться, як Ломаченко й Усик розслаблялися в басейні:
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