Русский
$ 27,85
33,56
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Ломаченка на ринзі скоро не чекайте: промоутер назвав терміни повернення боксера

4 березня, 12:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Колишній чемпіон світу буде битися лише в другій половині літа 2021 року

Пандемія коронавірусу, крім усього іншого, значно ускладнила організацію спортивних заходів. Зокрема, вечори боксу проводяться все рідше, а деякі навіть знамениті спортсмени б'ються лише раз на рік. Ось і зіркового українця Василя Ломаченка в першому півріччі 2021-го на ринзі ми не побачимо.

Реклама

Тим часом Ломаченка штовхають на гріх заради бою з Гейні. Однак, схоже, наступний поєдинок американець проведе не проти українця, оскільки у нього ще є зобов'язання перед своїм промоутером Едді Гірном.

Про майбутнє Васі YouTube-каналу IFL TV розповів його промоутер – американець Боб Арум:

"Я б із задоволенням організував бій Ломаченка й Гейні. Це можливо. Однак, по-моєму, у Гейні є наступний поєдинок під егідою Едді Гірна. І після цього бою, якщо Девін дійсно захоче битися з Василем, я буду щасливий влаштувати цю зустріч. Це дійсно був би відмінний бій.

Що стосується Ломаченка, то наступного разу він вийде на ринг влітку – у липні або серпні".

Нагадаємо, останній раз колишній чемпіон світу з Білгорода-Дністровського бився в жовтні минулого року, програвши Теофімо Лопесу за очками всі свої пояси. Тепер, ймовірно, він буде битися з японцем Масайосі Накатані.

Реклама

Читайте також: Усик наступний бій збирається провести в Україні.

Дивіться, як Ломаченко й Усик розслаблялися в басейні:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченні
Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченніБокс
Кличко похвалився мотоциклом. Фани побачили на фото те, що може занапастити ексбоксера
Кличко похвалився мотоциклом. Фани побачили на фото те, що може занапастити ексбоксераБокс
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знав
Боксер зігнувся у зворотню сторону: нокаут року, про який ніхто не знавБокс
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти ринг
Лють і шок: український боксер розбив обличчя супернику, поки той просив протерти рингБокс
Українці пострибали з росіянином, який пропонує Усику та Ломаченку паспорти РФ
Українці пострибали з росіянином, який пропонує Усику та Ломаченку паспорти РФБокс
Головний ворог Ломаченка повертається на ринг: Редкач у суперники дістав фіналіста Суперсеріі
Головний ворог Ломаченка повертається на ринг: Редкач у суперники дістав фіналіста СуперсерііБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти