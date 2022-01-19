Ломаченко-самурай поринув у крижану воду на Водохрещу

Ломаченко зустрів свято у власному готелі Loma Club Hotel на Будакській Косі на Одещині.
Читайте також: Досі так і не зрозумів: промоутер у шоці від обману Ломаченко
Боксер у футболці з японськими ієрогліфами рішучим кроком увійшов воду, зайшов до пояса, а потім тричі поринув. Фанати у коментарях вражаються, як йому було не холодно.
Далі по темі
- Я влітку так впевнено не заходжу у воду
- Ппц, так спокійно зайшов наче в липні. Зі святом, чемпіон
- Людина відпочиває в Абу-Дабі, температура води, мабуть, плюс 22-23, чому б не скупатися
Але припущення цього вболівальника розбивається об сніг, який лежить на березі на початку відео.
Читайте також:
- На Ломаченка з'явився несподіваний претендент
- Вболівальники зачекалися: Ломаченка викликають на мегафайт проти Танка
- Ломаченко більше не топ. Хейні принизив українця у батлі з Камбососом
- Супербій Ломаченка та Камбососа пройде у Сіднеї. Промоутер озвучив подробиці
- Ломаченко – номер один, а Камбосос просто щасливчик. Гарсія мріє про бій із українцем