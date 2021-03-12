Ломаченку запропонують 7-значний гонорар за бій з Хейни: "Він відповість за свої слова"

Батько чемпіона світу WBC в легкій вазі Девіна Хейні (25-0, 15 КО) Білл Хейн розповів про бій його сина з українським боксером Василем Ломаченком (14-2, 10 КО). Раніше ми повідомляли, що Ломаченко штовхають на гріх заради бою з Хейни.

"Весь світ побачить, що ми зробимо в ринзі з Ломаченком, якщо він прийме бій в травні. Я говорив з нашим промоутером Едді Хирном. І знаю, що ми запропонуємо Ломаченку семизначний гонорар, щоб він бився з Хейні на стрімінгу DAZN. Чутки про сутичку з Лінаресом? Так, угода була на мазі, але потім почалася перестрілка Василя і Девіна в соцмережах. Ломаченко вперше виявив бажання битися з Девіном, і я відразу зв'язався з Едді", – сказав Хейни-старший в інтерв'ю AKHi TV

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Девін Хейні / Фото: Instagram

За словами Білла, Хирн повинен зробити все, щоб бій Ломаченко – Хейні відбувся наступним: "Ломаченко – великий боєць. Девін давно мріє з ним зустрітися. Ми хочемо битися, ми впевнені в перемозі. Безумовно, Лома – наш пріоритет. Не слухайте, що кажуть ЗМІ. Слухайте, що каже Ломаченко. А він сказав, що готовий битися в травні".

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"Ломаченко назвав мого сина сцикуном. І він відповість за свої слова. Хирн незабаром зробить офіційну пропозицію промоутеру українця Бобу Арум. А з його менеджером Егісом Клімасом ми вже і так не раз спілкувалися. Досить п#####ти. Пора діяти" , – вважає Білл

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Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше подейкували, що Ломаченко поб'ється з Масаесі Накатані. У 2019 японець, як і українецьу 2020-му, програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Ломаченко після операції на плечі Відео: lomus_official

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