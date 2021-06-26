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Ломаченко нокаутує Накатані: букмекери назвали раунд

Олег Люлька Олег Люлька
26 червня, 19:37
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Аналітики дають 89 відсотків на те, що поєдинок в Лас-Вегасі завершиться перемогою Василя Ломаченка. При цьому найбільш небезпечним для японця є раунд №6
Василь Ломаченко і Масайосі Накатані
Василь Ломаченко і Масайосі Накатані / Фото: Getty Images

Букмекери майже не сумніваються, що українець Василь Ломаченко здолає японця Масайосі Накатані в поєдинку, який відбудеться в Лас-Вегасі рано вранці в неділю, 27 червня, за київським часом. Онлайн Ломаченко – Накатані доступний на нашому сайті.

Ломаченко – Накатані: де і о котрій дивитися бій

На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.07, на нічию – 34.00, на перемогу Накатані – 11.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш українця – 89%, нічия – 3%, виграш японця – 8%.

Згідно з очікуваннями аналітиків, більш імовірно, що Ломаченко переможе достроково (1.77), а не за очками (2.05).

При цьому шостий раунд називається букмекерами тим, в якому найбільш висока ймовірність нокауту. Коефіцієнт на це дорівнює 11.0.

Василь Ломаченко vs Масайосі Накатані
Василь Ломаченко vs Масайосі Накатані / Фото: Instagram

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Нагадаємо, для Василя Ломаченка це перший бій після того, як у жовтні 2020 року він програв Теофімо Лопесу. У 2019-му поступився Лопесу за очками і Масайосі Накатані.

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4
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Команда
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3
7:1
9
2
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3
5:4
3
3
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3
1:3
3
4
Росія
3
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3
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Г
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3
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Англія
3
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7
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Хорватія
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3
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Швеція
3
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2
Іспанія
3
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Словаччина
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3
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Польща
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1
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І
Г
О
1
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3
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2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
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4
4
Угорщина
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