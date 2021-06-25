Ломаченко несподівано виявився важчим за височенного Накатані перед боєм (відео)

У п'ятницю відбулася офіційна церемонія зважування бійців, які в суботу пізно ввечері вийдуть на ринг готелю в Лас-Вегасі. Головним буде поєдинок претендентів на чемпіонський пояс – Василя Ломаченка і Масаесі Накатані.
Трохи раніше Усик підтримав Ломаченко перед боєм з поля для гольфу і з вертольота.
Українець і японець знову досить дружньо поспілкувалися. Вася дещо несподівано переважив суперника, правда, зовсім небагато – 61,053 кг проти 60,962 кг. При цьому, нагадаємо, зріст Ломи – 170 см, Масаесі – 182. Накатані знову першим вирішив закінчити дуель поглядів і потиснув колишньому чемпіонові руку.
Тим часом російський боксер став на захист Ломаченка через звинувачення в Україні: "Це дичина".
Більш детально подивитися зважування можна нижче:
У професійній кар'єрі 33-річний житель Білгорода-Дністровського добув 14 перемог і двічі поступився за очками. Накатані програв єдиний з 20 поєдинків чинному чемпіону – американцеві Теофімо Лопесу.
Згадаймо, як Вася знущався над суперниками в ринзі:
Дивіться, як тренувався Василь: