Ломаченко несподівано виявився важчим за височенного Накатані перед боєм (відео)

Український і японський боксери вклалися в рамки легкої ваги – до 61,2 кг. Бій пройде в неділю вранці за київським часом у Лас-Вегасі

Василь Ломаченко vs Масайосі Накатані / Фото: Instagram

У п'ятницю відбулася офіційна церемонія зважування бійців, які в суботу пізно ввечері вийдуть на ринг готелю в Лас-Вегасі. Головним буде поєдинок претендентів на чемпіонський пояс – Василя Ломаченка і Масаесі Накатані.

Трохи раніше Усик підтримав Ломаченко перед боєм з поля для гольфу і з вертольота.

Українець і японець знову досить дружньо поспілкувалися. Вася дещо несподівано переважив суперника, правда, зовсім небагато – 61,053 кг проти 60,962 кг. При цьому, нагадаємо, зріст Ломи – 170 см, Масаесі – 182. Накатані знову першим вирішив закінчити дуель поглядів і потиснув колишньому чемпіонові руку.

Тим часом російський боксер став на захист Ломаченка через звинувачення в Україні: "Це дичина".

Більш детально подивитися зважування можна нижче:

У професійній кар'єрі 33-річний житель Білгорода-Дністровського добув 14 перемог і двічі поступився за очками. Накатані програв єдиний з 20 поєдинків чинному чемпіону – американцеві Теофімо Лопесу.

Згадаймо, як Вася знущався над суперниками в ринзі:

Дивіться, як тренувався Василь: