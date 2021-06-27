Ломаченко – Накатані: огляд бою і відео нокауту

Український боксер переможно повернувся на ринг після фіаско в бою з Теофімо Лопесом. Василь Ломаченко провів відмінний бій і отримав дострокову перемогу

Ломаченко нокаутував Накатані в дев'ятому раунді / Фото: Getty Images

Василь Ломаченко переміг Масаєсі Накатані технічним нокаутом в дев'ятому раунді. Українець домінував на рингу протягом усього бою і лише завдяки рефері японець уникнув глибокого нокауту.

Втім, бій почався для Ломаченка неприємністю. Уже в першому раунді боксери зіштовхнулися головами і у Васі відкрилася кровотеча на лобі. Був ризик, що бій зупинять, але катмену в перерві вдалося впоратися з розсіченням.

У п'ятому раунді Ломаченко вперше відправив Накатані в нокдаун і ледь не повторив це в шостому, але тоді японець вистояв. Втім, в дев'ятому раунді у нього шансів вже не було – Масаєсі ледве стояв на ногах, тому рефері змушений був втрутитися і зупинити бій.

Після бою Ломаченко заявив, що задоволений перемогою і зажадав реваншу з Тефоміо Лопесом. Українець впевнений, що повторну зустріч з американцем можна організувати вже взимку.