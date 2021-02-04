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Ломаченка крупно пограбували в США, але український боксер впорався

4 лютого, 16:44

Олена Павлова Олена Павлова

Усик вважає, що реванш Василя і Теофімо Лопеса може зібрати нормальну касу

Український суперважковаговик Олександр Усик назвав поразку Василя Ломаченка в чемпіонському бою з Теофімо Лопесом в США великим злочином. Також кримський боксер вважає, що Ломі і його американському кривдникові не уникнути реваншу. Раніше Усик натякнув, що піде до суду, якщо його "нахабно збриють".

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Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

"Це досить велике пограбування, з моєї точки зору. Але Ломаченко впорався, всередині був зібраний. Думаю, реванш з Лопесом буде. Це цікаво, це інші гроші. Лопес, "вигравши" пояси, думав, що його зараз закидатимуть пакетами по 100 тисяч доларів. Це ілюзія. Їхній реванш – вони можуть нормальну касу зібрати. Багато що впирається в бізнес, а не в спорт", – сказав Усик ютуб-каналу "Ходять Чутки".

Читайте також: Кривдника Ломи зламають. Колишній український чемпіон готовий до зустрічі з Лопесом

А буквально напередодні Лопес назвав наступного суперника. Американський чемпіон зустрінеться з австралійцем в легкій вазі і будує плани на майбутнє.

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Справа в тому, що Лопесу призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу, тому хлопець родом з Гондурасу виконуватиме зобов'язання перед IBF.

Дивіться, як тренується Василь Ломаченко

Як тренується Василь Ломаченко

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пограбування боксер Василь Ломаченко Олександр Усик реванш Теофимо Лопес
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