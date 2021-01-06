Ломаченку шукають суперника в соцмережах: менеджер опитує фанатів

Василь Ломаченко вже відійшов після поразки Теофімо Лопесу і готується повернутися в ринг. Але поки що навіть не знає, з ким вести переговори.
Менеджер українця Егіс Клімас кинув клич в соцмережах. На своїй сторінці в Instagram Клімас поцікавився у вболівальників, кого вони хочуть бачити наступним суперником Ломаченка.
"Top Rank обговорює камбек Ломаченка в 2021 році. Кого ви б хотіли бачити суперником Ломи?" – написав Клімас.
Цікаво, що майже всі фанати просять організувати Василю реванш з Лопесом.
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Нагадаємо, що глава Федерації професійного боксу України Михайло Зав'ялов так бачить майбутнє Ломаченка:
"Треба приймати поразку гідно, робити висновки і прагнути повернути все назад. Він дуже класний боксер, і він відновиться. Хоча зараз важко буде зібрати всі титули. Але у нього є сили і талант, щоб повернути свої кров'ю завойовані пояса!" – вважає Зав'ялов.
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